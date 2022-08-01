"Точним пострілом": ЗСУ збили російський безпілотник над Сумською областю (відео)

Як розповів голова ОВА Дмитро Живицький, ворожий БПЛА здійснював дорозвідку, щоб скоригувати війська РФ.

Бійці Збройних сил України 31 липня збили російський безпілотник над Сумською областю. Про це у себе в Telegram-каналі розповів голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Воїни ЗСУ влучним пострілом "приземлили" російський безпілотний літальний апарат, який мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", — зокрема, написав регіональний політик.

Живицький також опублікував відповідне відео з моменту запуску ракети та знімки, на яких видно залишки ворожого БПЛА.

Нагадаємо, в Україну прибули німецькі системи РСЗВ MARS II. Вартість цієї системи складає приблизно 2,3 млн доларів, залежно від комплектації. Додаткова особливість — дистанційне мінування, тобто мінні поля створюються дистанційно.

Раніше Фокус писав, що морпіхи ЗСУ взяли в полон офіцера РФ під час успішного контрнаступу в Херсонській області. Під час успішної атаки української армії було полонено лише 11 російських військових, а також ліквідовано або поранено майже 20 осіб з особового складу російських військ.