"Три Д": Подоляк назвал условия для успешной контроперации ВСУ

В сценарий успешного контрнаступления по версии советника главы ОП входят потери врага в живой силе, а также удары по складам и оперативным штабам ВС РФ.

Успешная контроперация украинских военных базируется на трех составляющих. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере.

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"Сценарий эффективной контр-операции базируется на трех "Д", — написал Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, в первую очередь это — деморализация, которая включает в себя ликвидацию ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.

Далее идет дефрагментация. Это — удары по складам, базам горючего, оперативным штабам российских оккупантов.

И завершает список депопуляция — наибольшие утраты неприятеля в живой силе.

Напомним, ранее у Зеленского назвали пять целей контрнаступления ВСУ. По мнению Михаила Подоляка, украинская армия должна не только полностью деоккупировать захваченные территории, но и провести демилитаризацию РФ.

Также сообщалось, что Украина собирает многомиллионную армию для проведения контрнаступления по приказу Владимира Зеленского. Как отмечали в Министерстве обороны, для полной деоккупации южных регионов необходимо мобилизировать не только сотни тысяч военнослужащих, но и получить от стран Запада новые партии вооружения.