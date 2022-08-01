"Три Д": Подоляк назвав умови для успішної контроперації ЗСУ

До сценарію успішного контрнаступу за версією радника глави ОП входять втрати ворога в живій силі, а також удари по складах та оперативних штабах ЗС РФ.

Успішна контроперація українських військових базується на трьох складниках. Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у твітері.

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"Сценарій ефективної контр-операції базується на трьох "Д", — написав Подоляк.

За словами радника голови ОПУ, насамперед це — деморалізація, яка враховує ліквідацію ключових колаборантів на окупованих територіях.

Далі йде дефрагментація. Це — удари по складах, базах пального, оперативних штабах російських окупантів.

І завершує список депопуляція — найбільші втрати ворога в живій силі.

Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали п'ять цілей контрнаступу ЗСУ. На думку Михайла Подоляка, українська армія має не лише повністю деокупувати захоплені території, а й провести демілітаризацію РФ.

Також повідомлялося, що Україна збирає багатомільйонну армію для проведення контрнаступу за наказом Володимира Зеленського. Як зазначали в Міністерстві оборони, для повної деокупації південних регіонів необхідно мобілізувати не лише сотні тисяч військовослужбовців, а й одержати від країн Заходу нові партії озброєння.