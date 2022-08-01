В Мариуполе заметили российскую технику, которая направляется в сторону Запорожья (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, по направлению к Запорожью движется техника, которая наводит понтонные переправы. На каждой и машин — символ российских оккупантов в виде буквы V.

В понедельник 1 августа в Мариуполе очевидцы заметили колонну российской техники, которая, вероятнее всего, шла на Запорожье. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по проспекту Никопольскому в сторону выезда на Запорожье", — написал Андрющенко.

На каждой машине белой краской нарисован символ российских оккупантов: латинская буква V.

Андрющенко также добавил, что большая часть военной техники россиян, которую успели зафиксировать на мариупольских дорогах, — это понтонные переправы.

К слову, ранее Россия предприняла попытку наладить поставки техники и боеприпасов в разбомбленный и разграбленный Мариуполь. Россияне анонсировали запуск автомобильно-пассажирского парома "Лаврентий" из города Ейск в Краснодарском крае.

До этого "Лаврений" 2010 года постройки использовался на Керченской переправе.

Как стало известно, в настоящее время оккупанты создают всю необходимую инфраструктуру для этого и формируют первую "грузовую партию". Уточняется, что с августа рейсы должны происходить на регулярной основе, пока россияне планирует запустить один кругорейс в сутки.

Напомним, россияне перегнали в Мариуполь грузовики с зерном, которое планируют вывезти морем из оккупированного города. Зерновозы попали в город со стороны Донецка. Для вывоза похищенного зерна в порту возобновили электроснабжение.

Фокус также информировал своих читателей, что Минобороны РФ пригрозило наступлением российских войск на Запорожье. Обход украинских сил возможен по направлению "Великая Новоселовка – Покровское". Российские оккупанты уже перебросили в регион 5 батальонно-тактических групп.