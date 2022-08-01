У Маріуполі помітили російську техніку, яка прямує у бік Запоріжжя (відео)

За словами радника мера Маріуполя, до Запоріжжя рухається техніка, яка наводить понтонні переправи. На кожній машині — символ російських окупантів у вигляді літери V.

У понеділок, 1 серпня, у Маріуполі очевидці помітили колону російської техніки, яка, найімовірніше, йшла на Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Телеграм-каналі.

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"Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 на проспекті Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя", — написав Андрющенко.

На кожній машині фарбою намальовано символ російських окупантів: латинська буква V.

Андрющенко також додав, що більшість військової техніки росіян, яку встигли зафіксувати на маріупольських дорогах, — це понтонні переправи.

До речі, раніше Росія зробила спробу налагодити постачання техніки та боєприпасів у розбомблений і розграбований Маріуполь. Росіяни анонсували запуск автомобільно-пасажирського порома "Лаврентій" із міста Єйськ у Краснодарському краї.

До цього "Лаврій" 2010 року будівництва використовувався на Керченській переправі.

Як стало відомо, наразі окупанти створюють всю необхідну інфраструктуру для цього та формують першу "вантажну партію". Уточнюється, що із серпня рейси мають відбуватися на регулярній основі, доки росіяни планують запустити один кругорейс на добу.

Нагадаємо, росіяни перегнали в Маріуполь вантажівки із зерном, яку планують вивезти морем з окупованого міста. Зерновози потрапили в місто з боку Донецька. Для вивезення викраденого зерна в порту відновили електропостачання.

Фокус також інформував своїх читачів, що Міноборони РФ пригрозило наступом російських військ на Запоріжжя. Обхід українських сил можливий за напрямом "Велика Новосілка — Покровське". Російські окупанти вже перекинули в регіон 5 батальйонно-тактичних груп.