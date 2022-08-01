Спецслужбы РФ используют мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине, — ГУР

С помощью дополнений на смартфон, по данным военной разведки, оккупанты пытаются призвать граждан сотрудничать с оккупационными войсками.

Российские спецслужбы через мобильные игровые приложения получают от пользователей информацию о месторасположении военных и объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным ведомства, страна-агрессор от украинских пользователей через мобильные приложения не только получает важную информацию о расположении военных объектов, но и призывает граждан к сотрудничеству с оккупационными войсками.

В ГУР призывают с осторожностью относится к дополнениям, в которых предлагают осуществить фотофиксацию местности, поделиться своей геолокацией или нанести какой-то "рисунок" на асфальт. Подобными игровыми приложениями, как утверждают правоохранители, спецслужбы России пытаются призвать граждан несознательно сотрудничать со страной-агрессором для ведения дальнейшей агрессии против Украины.

Украинским пользователям рекомендуют скачивать дополнения на свой смартфон исключительно через официальные сервисы — AppStore, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.п. Кроме этого, украинцам необходимо проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, а также отзывы других пользователей.

Напомним, ранее военная разведка Украины рассказала о создании Россией справочника "сопротивления киевскому режиму". По данным ведомства, разработка изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, которому необходима психологичская помощь. Справочник, созданный спецслужбами РФ, содержит в себе 14 страниц советов о том, как необходимо осуществлять саботаж против украинских властей.

Также сообщалось, что СБУ задержала российских агентов, которые занимались сбором разведывательной информации и корректировали ракетные удары ВС РФ на Донбассе.