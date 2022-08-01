Спецслужби РФ використовують мобільні ігрові програми для збору даних в Україні, — ГУР

За допомогою доповнень на смартфон, за даними військової розвідки, окупанти намагаються закликати громадян співпрацювати з окупаційними військами.

Російські спецслужби через мобільні ігрові програми отримують від користувачів інформацію про місце розташування військових та об'єктів цивільної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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За даними відомства, країна-агресор від українських користувачів через мобільні додатки не лише отримує важливу інформацію про розташування військових об'єктів, а й закликає громадян до співпраці з окупаційними військами.

У ГУР закликають обережно ставитися до доповнень, у яких пропонують здійснити фотофіксацію місцевості, поділитися своєю геолокацією або завдати якийсь "малюнок" на асфальт. Подібними ігровими програмами, як стверджують правоохоронці, спецслужби Росії намагаються закликати громадян несвідомо співпрацювати з країною-агресором для подальшої агресії проти України.

Українським користувачам рекомендують завантажувати доповнення на свій смартфон виключно через офіційні сервіси — AppStore, Google Play, Galaxy Store, AppGallery тощо. Крім цього, українцям необхідно перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає під час встановлення, а також відгуки інших користувачів.

Нагадаємо, раніше військова розвідка України розповіла про створення Росією довідника "опір київському режиму". За даними відомства, розробка зображує проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, якому потрібна психологічна допомога. Довідник, створений спецслужбами РФ, містить у собі 14 сторінок порад про те, як необхідно здійснювати саботаж проти української влади.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російських агентів, які займалися збором розвідувальної інформації та коригували ракетні удари ЗС РФ на Донбасі.