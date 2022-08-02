Обострение на Кавказе: Азербайджан перебрасывает свои силы в район Нагорного Карабаха (видео)

Минобороны республики сообщило об обстрелах с территории Нагорного Карабаха. В ответ "минобороны" непризнанной республики заявили о провокации Баку.

В Сети появились кадры переброски военной техники Вооруженных сил Азербайджана к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на фоне эскалации в регионе. Как сообщает издание "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 31 июля заявило об обстреле азербайджанских позиций около села Амиранлар Ходжавендского с территории, где размещены российские войска.

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Сообщается, что стороны карабахского конфликта периодически обмениваются обстрелами, обвиняя в этом противоположную сторону. "Пресс-служба Минобороны" Нагорного Карабаха 1 августа сообщила, что с 09:00 утра на некоторых участках северо-западной приграничной зоны азербайджанские силы якобы прибегли к провокациям, пытаясь перейти линию соприкосновения.

"С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. Подробная информация о случившемся была предоставлена командованию российских миротворческих сил", — говорится в сообщении "ведомства".

Однако по неофициальным данным, речь идет о пяти раненых и трех пропавших без вести.

Реакция Баку

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана информацию об инциденте отвергло. В официальном заявлении военного ведомства говорится, что армянская сторона умышленно распространяет недостоверную и провокационную информацию с целью ввести сообщество в заблуждение.

Комментарии Москвы

Командование российских подразделений в регионе сообщило, что на линии соприкосновения сохраняется "стабильное напряжения". Стороны предпринимают шаги по разрядке напряженности и пытаются не допустить дальнейшую эскалацию.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невыполнении Россией обещаний по поводу Нагорного Карабаха. По его словам, Минобороны РФ до сих пор не обеспечили вывод армянских войск с региона, а Армения также уклоняется от заключенных договоренностей по вопросу вывода своих войск.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая выступил с критикой в отношении союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, союзники не только отказались предоставить помощь Армении, но и продавали Азербайджану вооружение.