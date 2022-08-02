Загострення на Кавказі: Азербайджан перекидає свої сили до району Нагірного Карабаху (відео)

Міноборони республіки повідомило про обстріл з території Нагірного Карабаху. У відповідь "міноборони" невизнаної республіки заявили про провокацію Баку.

У мережі з'явилися кадри перекидання військової техніки Збройних сил Азербайджану до зіткнення в Нагірному Карабаху на тлі ескалації в регіоні. Як повідомляє видання "Кавказький вузол", Міноборони Азербайджану 31 липня заявило про обстріл азербайджанських позицій біля села Аміранлар Ходжавендського з території, де розміщено російські війська.

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Повідомляється, що сторони карабахського конфлікту періодично обмінюються обстрілами, звинувачуючи в цьому протилежний бік. "Пресслужба Міноборони" Нагірного Карабаху 1 серпня повідомила, що з 09:00 ранку на деяких ділянках північно-західної прикордонної зони азербайджанські сили нібито вдалися до провокацій, намагаючись перейти лінію зіткнення.

"З вірменської сторони втрат немає. Ситуація залишається напруженою. Детальну інформацію про те, що сталося, надано командуванню російських миротворчих сил", — йдеться у повідомленні "відомства".

Однак за неофіційними даними, йдеться про п'ятьох поранених і трьох зниклих безвісти.

Реакція Баку

Зі свого боку, Міністерство оборони Азербайджану інформацію про інцидент відкинуло. В офіційній заяві військового відомства йдеться, що вірменська сторона навмисне поширює неправдиву та провокаційну інформацію з метою ввести спільноту в оману.

Коментарі Москви

Командування російських підрозділів у регіоні повідомило, що на лінії зіткнення зберігається "стабільна напруга". Сторони роблять кроки щодо розрядки напруженості і намагаються не допустити подальшої ескалації.

Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про невиконання Росією обіцянок з приводу Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони РФ досі не забезпечили виведення вірменських військ із регіону, а Вірменія також ухиляється від укладених домовленостей щодо виведення своїх військ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 травня виступив із критикою щодо союзників з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За його словами, союзники не лише відмовилися надати допомогу Вірменії, а й продавали Азербайджану озброєння.