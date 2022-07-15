Азербайджан звинуватив РФ у невиконанні обіцянок щодо Нагірного Карабаху

У Міністерстві оборони РФ так і не допомогли тому, щоб Вірменія, як сторона, що програла конфлікт, вивела свої війська з Нагірного Карабаху

Росія досі не виконала своїх обіцянок щодо Нагірного Карабаху — представники Міноборони РФ так і не забезпечили виведення вірменських військ із регіону. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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За його словами, за рік та вісім місяців, які минули після другої Карабаської війни, відносини між вірменами та азербайджанцями так і не нормалізувалися.

"Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Одним із них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення", — сказав Алієв.

Він додав, що Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ і "кілька місяців тому, коли посадовець високого рівня Міноборони РФ перебував в Азербайджані. Але Росія досі не виконала взятих на себе зобов'язань".

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року в Держдумі РФ запропонували завдати ядерного удару по Азербайджану. Депутат Державної Думи РФ від партії "Справедлива Росія — За правду" Михайло Делягін відкрито закликав до агресивної війни проти Азербайджану з використанням тактичної ядерної зброї.

Фокус також писав про те, що 24 березня Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Нагірному Карабасі. За даними Єревана, азербайджанська армія зайняла населений пункт Фарух, чим порушила угоду про припинення вогню. В Азербайджані відреагували на звинувачення Вірменії та повідомили, що їхня інформація не відповідає дійсності.

Після загострення ситуації в Нагірному Карабасі оголосили військовий стан. Міністерство оборони Росії звернулося до Азербайджану із проханням відвести свої регулярні війська від населеного пункту Фарух.