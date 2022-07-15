Азербайджан звинуватив РФ у невиконанні обіцянок щодо Нагірного Карабаху
У Міністерстві оборони РФ так і не допомогли тому, щоб Вірменія, як сторона, що програла конфлікт, вивела свої війська з Нагірного Карабаху
Росія досі не виконала своїх обіцянок щодо Нагірного Карабаху — представники Міноборони РФ так і не забезпечили виведення вірменських військ із регіону. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
За його словами, за рік та вісім місяців, які минули після другої Карабаської війни, відносини між вірменами та азербайджанцями так і не нормалізувалися.
"Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Одним із них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення", — сказав Алієв.
Він додав, що Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ і "кілька місяців тому, коли посадовець високого рівня Міноборони РФ перебував в Азербайджані. Але Росія досі не виконала взятих на себе зобов'язань".
Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року в Держдумі РФ запропонували завдати ядерного удару по Азербайджану. Депутат Державної Думи РФ від партії "Справедлива Росія — За правду" Михайло Делягін відкрито закликав до агресивної війни проти Азербайджану з використанням тактичної ядерної зброї.
Фокус також писав про те, що 24 березня Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Нагірному Карабасі. За даними Єревана, азербайджанська армія зайняла населений пункт Фарух, чим порушила угоду про припинення вогню. В Азербайджані відреагували на звинувачення Вірменії та повідомили, що їхня інформація не відповідає дійсності.
Після загострення ситуації в Нагірному Карабасі оголосили військовий стан. Міністерство оборони Росії звернулося до Азербайджану із проханням відвести свої регулярні війська від населеного пункту Фарух.