Азербайджан обвинил РФ в неисполнении обещаний по Нагорному Карабаху

В Министерстве обороны РФ так и не посодействовали тому, чтоб Армения, как проигравшая конфликт сторона, вывела свои войска с Нагорного Карабаха

Россия до сих пор не выполнила свои обещания по поводу Нагорного Карабаха — представители Минобороны РФ так и не обеспечили вывод армянских войск с региона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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По его словам, за год и восемь месяцев, которые прошли после второй Карабахской войны, отношения между армянами и азербайджанцами так и не нормализовались.

"Армения уклоняется от выполнения вопросов, предусмотренных в декларации от 10 ноября 2020 года. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения", — сказал Алиев.

Он добавил, что Азербайджан поднимал этот вопрос и перед военным руководством РФ и "несколько месяцев назад, когда должностное лицо высокого уровня Минобороны РФ находилось в Азербайджане. Но Россия до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств.

Напомним, в конце марта 2022 года в Госдуме РФ предложили нанести ядерный удар по Азербайджану. Депутат Государственной Думы РФ от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин открыто призвал к агрессивной войне против Азербайджана с использованием тактического ядерного оружия.

Фокус также писал о том, что 24 марта Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Нагорном Карабахе. По данным Еревана, азербайджанская армия заняла населенный пункт Фарух, чем нарушила соглашение о прекращении огня. В Азербайджане отреагировали на обвинения Армении и сообщили, что их информация не соответствует действительности.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе объявили военное положение. Министерство обороны России обратилось к Азербайджану с просьбой отвести свои регулярные войска от населенного пункта Фарух.