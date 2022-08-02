Следующие несколько месяцев войны с Россией будут решающими, — Ермак

Глава ОП заявил, что зимой возвращать оккупированные территории будет труднее, поэтому важно выйти из тупика до этого времени.

Следующие несколько месяцев войны с Россией будут решающим для Украины и ее армии. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью японскому медиа NHK.

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По его словам, затянувшиеся боевые действия сыграют на руку России. Ермак рассказал, что если война продлится до зимы, то вернуть территории будет труднее, поэтому важно выйти из тупика до этого времени.

"Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", — сказал он.

Кроме того, руководитель президентского офиса рассказал, что украинские военные усиливают свои атаки на юге Украины, а их цель — освобождение всех оккупированных территорий.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", — заявил Ермак.

Напомним, 2 августа в оперативном командовании "Юг" рассказали, что ВС РФ стягивают на юг Украины группировки с других направлений. Их цель — оборона своих позиций, однако не исключено, что российская армия попробует совершить прорыв на южных направлениях линии фронта.

28 июля немецкий эксперт Филипп Аммон предположил, что у Кремля нет определенных целей или каких-то стратегических планов на войне в Украине. Он считает, что Владимир Путин действует по обстоятельствам, а его решения по большей части интуативны.