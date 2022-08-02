Наступні кілька місяців війни з Росією будуть вирішальними, — Єрмак

Глава ОП заявив, що взимку повертати окуповані території буде важче, тому важливо вийти з глухого кута до цього часу.

Наступні кілька місяців війни з Росією будуть вирішальними для України та її армії. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю японському медіа NHK.

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За його словами, бойові дії, що затягнулися, зіграють на руку Росії. Єрмак розповів, що якщо війна триватиме до зими, то повернути території буде важче, тож важливо вийти з глухого кута до цього часу.

"Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче й важче. Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", — сказав він.

Крім того, керівник президентського офісу розповів, що українські військові посилюють свої атаки на півдні України, а їхня мета — звільнення всіх окупованих територій.

"У цій війні ми ніколи не підемо на поступки в плані нашої незалежності, територіальної цілісності й суверенітету", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 2 серпня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ЗС РФ стягують на південь України угруповання з інших напрямків. Їхня мета — оборона своїх позицій, проте не виключено, що російська армія спробує здійснити прорив на південних напрямках лінії фронту.

28 липня німецький експерт Філіп Аммон припустив, що Кремль не має певних цілей або якихось стратегічних планів на війні в Україні. Він вважає, що Володимир Путін діє за обставинами, а його рішення здебільшого інтуативні.