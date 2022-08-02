ЗС РФ можуть спробувати відтіснити частини ЗСУ на півдні України, — ОК "Південь"

Проте спроба росіян розвідати територію була невдалою, вони зазнали втрат до 10 осіб та 4 одиниць броньованої техніки.

Російські війська проводять деякі маневри на півдні України, стягуючи туди угруповання з інших напрямків. Їхня мета — оборона своїх позицій, проте цілком ймовірно, що російська армія спробує здійснити прорив на південних напрямках лінії фронту. Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, нещодавно три угруповання російських військ намагалися проводити розвідку на напрямі, який вони собі обрали як пріоритетний. Вони хочуть спробувати відсунути українську армію від своїх позицій. Проте спроба росіян розвідати територію була невдалою, вони зазнали втрат до 10 осіб та 4 одиниць броньованої техніки.

Характер війни на півдні України

На півдні України триває контрбатарейна боротьба з російською армією, зокрема із задіянням авіації. За словами Наталії Гуменюк, росіяни час від часу завдають авіаударів у звільнених районах, де українські військові зміцнюються.

"Так вони намагаються тиснути на наш особовий склад. Ми завдаємо відповідних ударів. Їх дуже нервує те, що ми тримаємо під вогневим контролем деякі напрями окупованої ними території. Тому саме такий метод боротьби зараз у пріоритеті. Дистанційно, на великих відстанях вони намагаються гатити по тих територіях, які для нас є глибоко тиловими", — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, 2 серпня в Інституті вивчення війни зазначали, що українські військові можуть піти у контрнаступ на Ізюмському напрямку на сході України через те, що Росія вивела угруповання своїх військ на південь. Російські війська намагаються посилити оборону окупованих південних регіонів.

1 серпня в окупованому Маріуполі помітили військову техніку, яка рухалася у бік Запоріжжя. А в британській розвідці зазначали, що, ймовірно, росіяни визначили Запорізький напрямок, як вразливу ділянку лінії фронту, яку потрібно посилити. Тому почали виводити свою техніку із північної частини Донецької області.

Крім того, у ГУР розповіли, що ЗС РФ вивели з Донецької області тактичні групи повітряно-десантних військ та відправили їх до окупованого Херсона.