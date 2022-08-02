ВС РФ могут попытаться оттеснить части ВСУ на юге Украины, — ОК "Юг"

Однако попытка россиян разведать территорию была неудачной, они понесли потери до 10 человек и 4 единиц бронированной техники.

Российские войска проводят некоторые маневры на юге Украины, стягивая туда группировки с других направлений. Их цель — оборона своих позиций, однако не исключено, что российская армия попробует совершить прорыв на южных направлениях линии фронта. Об этом рассказала начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, недавно три группировки российских войск пытались проводить разведку на направлении, которое они себе выбрали, как приоритетное. Они хотят попытаться отодвинуть украинскую армию от своих позиций. Однако попытка россиян разведать территорию была неудачной, они понесли потери до 10 человек и 4 единиц бронированной техники.

Характер войны на юге Украины

На юге Украины продолжается контрбатарейная борьба с российской армией, в том числе, с задействованием авиации. По словам Наталии Гуменюк, россияне время от времени наносят авиаудары по освобожденным районам, где украинские военные укрепляются.

"Таким образом они пытаются давить на наш личный состав. Мы наносим удары в ответ. Их очень нервирует то, что мы держим под огневым контролем некоторые направления оккупированной ими территории. Поэтому именно такой метод борьбы сейчас в приоритете. Дистанционно, на больших расстояниях они пытаются гатить по тем территориям, которые для нас являются глубоко тыловыми", — рассказала Гуменюк

Напомним, 2 августа в Институте изучения войны отмечали, что украинские военные могут пойти в контрнаступление на Изюмском направлении на востоке Украины из-за того, что Россия вывела группировки своих войск на юг. Российские войска пытаются усилить оборону оккупированных южных регионов.

1 августа в оккупированном Мариуполе заметили военную технику, которая двигалась в сторону Запорожья. А в британской разведке отмечали, что, вероятно, россияне определили Запорожское направление, как уязвимый участок линии фронта, который требуется усилить. Поэтому начали выводить свою технику из северной части Донецкой области.

Кроме того, в ГУР рассказали, что ВС РФ вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и отправили их в оккупированный Херсон.