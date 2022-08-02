Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом: что обсудили

Президент попросил у главы организации ускорить поставки тяжелого вооружения, а также помочь с разминированием территории.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого стороны обсудили поставки оружия и предоставление Альянсом помощи для разминирования территории. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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В ходе переговоров генсек Альянса выразил соболезнования в связи с убийством российскими силами украинским военнопленных в Еленовке. В свою очередь Зеленский доложил Столтенбергу о ситуации на фронте и заявил о необходимости как можно скорее получить от стран НАТО большее количество тяжелого вооружения для отражения атак со стороны РФ и перехода к контрнаступлению.

Также президент заявил руководителю организации, что Украине в скорейшем времени необходимо получить нелетальную военную помощь, которая была утверждена в рамках пакета на Мадридском саммите НАТО. Зеленский отметил, что Альянс должен полностью профинансировать этот проект.

Еще одной темой обсуждения сторон стала помощь НАТО в разминировании территории Украины — Зеленский выразил надежду на ускорение поставок оборудования, необходимого для проведения этих работ.

Столтенберг приветствовал заключение соглашения о разблокировании экспорта зерна из Украины через порты и отправку из Одессы первого судна с зерном. Зеленский пригласил генсека НАТО поучаствовать в саммите Крымской платформы, который пройдет в этом году 23 августа в онлайн формате.

Напомним, недавно генеральный секретарь Альянса сообщил, что страны-члены организации предоставят Украине новый пакет военной помощи, включающий системы для борьбы с беспилотниками, а также средства защиты связи.

Ранее Столтенберг допустил, что война РФ против Украины может длиться годами, поэтому западные партнеры не должны прекращать поддержку Киева.