Зеленський провів переговори із генсеком НАТО Столтенбергом: що обговорили

Президент попросив у голови організації прискорити постачання важкого озброєння, а також допомогти з розмінуванням території.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої сторони обговорили постачання зброї та надання Альянсом допомоги для розмінування території. Про це у вівторок, 2 липня, повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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У ході переговорів генсек Альянсу висловив співчуття у зв'язку з убивством російськими силами українських військовополонених в Оленівці. Зеленський доповів Столтенбергу про ситуацію на фронті й заявив про необхідність якнайшвидше отримати від країн НАТО більшу кількість важкого озброєння для відбиття атак із боку РФ і переходу до контрнаступу.

Також президент заявив керівнику організації, що Україні незабаром необхідно отримати нелетальну військову допомогу, яку затвердили в межах пакету на Мадридському саміті НАТО. Зеленський зазначив, що Альянс має повністю профінансувати цей проєкт.

Ще однією темою обговорення сторін стала допомога НАТО в розмінуванні території України — Зеленський висловив сподівання на прискорення постачання обладнання, необхідного для проведення цих робіт.

Столтенберг схвалив укладання угоди про розблокування експорту зерна з України через порти й відправлення з Одеси першого судна із зерном. Зеленський запросив генсека НАТО взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться цього року 23 серпня в онлайн форматі.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар Альянсу повідомив, що країни-члени організації нададуть Україні новий пакет військової допомоги, що включає системи боротьби з безпілотниками, а також засоби захисту зв'язку.

Раніше Столтенберг припустив, що війна РФ проти України може тривати роками, тому західні партнери не повинні припиняти підтримувати Київ.