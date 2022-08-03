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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Обстреляли супермаркет: в ОП показали видео разрушений после утреннего обстрела Николаева

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Последствия обстрела Николаева 3 августа.

Взрывы в областном центре прогремели около 5 часов утра. Под ракетный обстрел попал магазин в одном из жилых районов и конно-спортивная школа. Обошлось без жертв.

Сегодня, 3 августа, около 5 часов утра российские войска обстреляли Николаев. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр города Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты", – уточнил городской голова.

По словам мэра, после обстрела в одном из районов города начался пожар, в другом был разрушен супермаркет. На место происшествия выехали спасательные службы.

Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с разрушениями после утренних прилетов.

Тимошенко рассказал, что для обстрела супермаркета в жилом районе оккупанты использовали две ракеты ЗРК С-300. Однак попала в магазин, вторая упала рядом.

Он также отметил, что по предварительной информации обошлось без жертв.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также рассказал об обстреле супермаркета в своих соцсетях.

"К счастью, не было прямого попадания в многоэтажку, находящуюся в нескольких метрах [от магазина]", – подчеркнул Ким.

Однако, помимо супермаркета, россияне попали в конно-спортивную школу. Как сыронизировал глава ОВА, оккупанты полагают, что там, наверное, готовят "отряд конных бандеровцев".

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Разрушения в Николаеве после обстрела 3 августа.
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Напомним, Украина ожидает мощную военную помощь от Запада, о которой еще в марте могла только мечтать. Сейчас главный вопрос — скорость поставок вооружения в страну.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ несут потери на нескольких направлениях и отступают. Украинские ракетно-артиллерийские войска успешно работают по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.