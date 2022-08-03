Обстріляли супермаркет: в ОП показали відео руйнувань після ранкового обстрілу Миколаєва

Вибухи в обласному центрі пролунали близько 5 години ранку. Під ракетний обстріл потрапив магазин в одному із житлових районів та кінно-спортивна школа. Обійшлося без жертв.

Сьогодні, 3 серпня, близько 5 години ранку російські війська обстріляли Миколаїв. Про це в себе в Telegram-каналі написав мер міста Олександр Сенкевич.

"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п'ятої ранку. Є прильоти", – уточнив міський голова.

За словами мера, після обстрілу в одному з районів міста почалася пожежа, в іншому зруйновано супермаркет. На місце події виїхали рятувальні служби.

Пізніше заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував відео з руйнуваннями після ранкових прильотів.

Тимошенко розповів, що для обстрілу супермаркету у житловому районі окупанти використали дві ракети ЗРК С-300. Одна влучила у магазин, друга впала поряд.

Він також зазначив, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також розповів про обстріл супермаркету у своїх соцмережах.

"На щастя, не було прямого попадання в багатоповерхівку, що знаходиться за кілька метрів [від магазину]", — наголосив Кім.

Однак, крім супермаркету, росіяни потрапили до кінноспортивної школи. Як зіронізував голова ОВА, окупанти вважають, що там, мабуть, готують "загін кінних бандерівців".

[ + – ] Руйнування у Миколаєві після обстрілу 3 серпня.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ зазнають втрат на кількох напрямках і відступають. Українські ракетно-артилерійські війська успішно працюють за опорними пунктами, скупченнями живої сили та базами логістичного забезпечення ворога.