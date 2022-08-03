"Лише мріяли": Данілов розповів про потужну військову допомогу Україні від Заходу

Західні країни вражені тим, як українські військові використовують передану зброю та як швидко вони навчаються користуватися новою технікою.

Україна очікує на потужну військову допомогу від Заходу, про яку ще в березні могла тільки мріяти. Нині головне питання — швидкість постачання озброєння в країну. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони в інтерв'ю "24 каналу".

"Це буде потужна допомога. Ми зараз домовляємося, щоб вона прийшла якнайшвидше. Для нас швидкість — дуже важливе питання", — розповів він.

Данілов додав, що дуже важливою є і якість озброєння, яку отримує Київ. За його словами, на початку повномасштабної війни з Росією в Києві навіть не очікували на те, наскільки потужною буде військова підтримка від країн Заходу.

"Ми про такі назви в березні тільки мріяли. Я чудово пам'ятаю, як президент збирав щоранку та щовечора (на нараду — ред.). Усі сиділи та ламали голови, де що взяти. Через 1-2 тижні крок за кроком воно пішло.. І ось зараз у нас зовсім інші назви, інша якість", — додав глава відомства.

Секретар РНБО також розповів, що на Заході вражені тим, як українські військові використовують передане озброєння та наскільки швидко вони навчаються користуватися новою технікою.

"Такого не чекав ніхто. Представники західних країн навчаються 3-5 місяців. Наші воїни опановують цю сучасну зброю за 1,5-2 тижні. Також там здивовані, як ми її використовуємо. Вони просто в захваті", — сказав Данілов.

Нагадаємо, 2 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін постачає Києву таке озброєння, якого немає навіть у Бундесвері. Німеччина також дає можливість українським військовим проходити навчання на німецьких базах.

1 серпня посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що Лондон передасть Києву кілька бойових кораблів із власного флоту. Крім того, кожні чотири місяці Лондон навчатиме до 10 тисяч українських військових.