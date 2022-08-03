"Лишь мечтали": Данилов рассказал о мощной военной помощи Украине от Запада

Западные страны поражены тем, как украинские военные используют переданное оружие и насколько быстро они обучаются пользоваться новой техникой.

Украина ожидает мощную военную помощь от Запада, о которой еще в марте могла только мечтать. Сейчас главный вопрос — скорость поставок вооружения в страну. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны в интервью "24 каналу".

"Это будет мощная помощь. Мы сейчас договариваемся, чтобы она пришла как можно скорее. Для нас скорость — очень важный вопрос", — рассказал он.

Данилов добавил, что очень важно и качество вооружения, которое получает Киев. По его словам, в начале полномасштабной войны с Россией в Киеве даже не ожидали того, насколько мощной будет военная поддержка от стран Запада.

"Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я прекрасно помню, как президент собирал каждое утро и каждый вечер (на совещание — ред.). Все сидели и ломали головы, где что взять. Через 1-2 недели шаг за шагом оно пошло. И вот сейчас у нас совсем другие названия, другое качество", — добавил глава ведомства.

Секретарь СНБО также рассказал, что на Западе поражены тем, как украинские военные используют переданное вооружение и насколько быстро они обучаются пользоваться новой техникой.

"Такого не ожидал никто. Представители западных стран учатся 3-5 месяцев. Наши воины овладевают этим современным оружием за 1,5-2 недели. Также там удивлены, как мы ее используем. Они просто в восторге", — сказал Данилов.

Напомним, 2 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет Киеву такое вооружение, которого нет даже в Бундесвере. Германия также предоставляет возможность украинским военным проходить обучение на немецких базах.

1 августа посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал, что Лондон передаст Киеву несколько боевых кораблей из собственного флота. Кроме того, каждые четыре месяца Лондон будет обучать до 10 тысяч украинских военных.