Війська РФ зазнають втрат на кількох напрямках і відступають, – Генштаб ЗСУ

Авіаційна група ЗС РФ зосередилася на поразці військових об'єктів Донецького напрямку. Українські ракетно-артилерійські війська успішно працюють по опорних пунктах, скупченнях живої сили та базах логістичного забезпечення ворога.

Українські військові змусили ворога відійти на трьох напрямках, у районі Слов'янська знешкоджено ворожу розвідгрупу. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ).

На 161-й день повномасштабної війни з Росією ЗС РФ продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України.

Ворожа армія розгортає засоби радіоелектронної боротьби для протидії технічним засобам розвідки ЗСУ, кажуть у Генштабі.

Українські ракетно-артилерійські війська працюють по опорних пунктах, скупченнях живої сили та базах логістичного забезпечення окупантів.

Авіаційне угруповання росіян систематично підтримує дії наземних угруповань, зусилля зосереджується на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. Через погані погодні умови інтенсивність польотів авіації знижено, поінформували військові.

Війна в Україні — бої за напрямами

ЗС РФ намагаються утримати зайняті рубежі і не допустити просування ЗСУ на Слобожанському напрямку. На Харківському напрямку росіяни обстрілювали райони Харкова, Прудянки, Розплідника, Руських Тишків, Нової Миколаївки, Рубіжного, Піщаного, Борщова, Замулівки, Леб'яжого, Коробочкиного, Базаліївки та Басового.

[ + – ] Мапа бойових дій в Україні/Telеgram-канал Ukraine War Map

Окупанти наступали у напрямку до Кочубеївки — Дементіївки, але отримали відсіч і відійшли.

Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямі війська РФ обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії Нову Дмитрівку, Богородичне, Чепіль, Карнаухівку, Довгенько, Барвінкове, Шнурки, Гусарівку та Дмитрівку. Розвідгрупа росіян намагалася вести розвідку на південь від Мазанівки, але ЗСУ їх знешкодили.

На Донеччині ворог основні зусилля зосередив на Бахмутському напрямку. У напрямку до Сіверська велися обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Повітряна розвідка велася недалеко від Никифорівки та Тетянівки.

ЗС РФ хотіли витіснити підрозділи ЗСУ і тому обстрілювали райони населених пунктів Кодима, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Дослідне. Авіаудари наносилися поблизу Семигір'я та Білогорівки.

[ + – ] ЗС РФ безуспішно наступали за кількома напрямками Фото: Twitter

Противник вів безуспішний наступ у районі західної околиці Берестового, така сама ситуація була на напрямках Володимирівка – Яковівка та Семигір'я – Кодима.

Бойові дії продовжуються у напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут. На напрямках Відродження – Кодима та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужної вогневого ураження та змусили загарбників відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки, намагався покращити тактичне становище, але відійшов із втратами. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано недалеко від Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Техніку військової частини, яку перемістили на Запорізький напрямок, наприкінці травня передали для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу, підкреслив Генштаб ЗСУ.

Південь та північ України

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополино, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Квітневе та Білогірка. ЗС РФ задіяла авіацію для удару по району урочища Плотицьке.

В акваторії Чорного моря знаходяться 2 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

[ + – ] У Чорному морі стоять 2 носії ракет "Калібр" Фото: Flickr

На Сіверському напрямку загарбники обстрілювали позиції ЗСУ зі ствольної артилерії. Ворог вів повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил Білорусі. Окупанти продовжують використовувати територію республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп в Україну.

Нагадаємо, що 2 серпня командування "Південь" повідомило про знищення на півдні України 32 солдатів з РФ та деякої військової техніки окупантів. ЗСУ завдали ударів по опорних пунктах армії Росії в районах Олександрівки та Максимівки.

Збройні Сили України раніше відбили штурм російських окупантів у Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.