Войска РФ несут потери на нескольких направлениях и отступают, – Генштаб ВСУ

Авиационная группа ВС РФ сосредоточилась на поражении военных объектов на Донецком направлении. Украинские ракетно-артиллерийские войска успешно работают по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.

Украинские военные заставили врага отойти на трех направлениях, в районе Славянска была обезврежена вражеская разведгруппа. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На 161-й день полномасштабной войны с Россией ВС РФ продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Вражеская армия развертывает средства радиоэлектронной борьбы для противодействия техническим средствам разведки ВСУ, говорят в Генштабе.

Украинские ракетно-артиллерийские войска работают по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения оккупантов.

Авиационная группировка россиян систематически поддерживает действий наземных группировок, усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении. Из-за плохих погодных условий интенсивность полетов авиации снижена, проинформировали военные.

Война в Украине – бои по направлениям

ВС РФ пытаются удержать занятых рубежи и не допустить продвижение ВСУ на Слобожанском направлении. На Харьковском направлении россияне обстреливали районы Харькова, Прудянки, Питомника, Русских Тишек, Новой Николаевки, Рубежного, Песчаного, Борщева, Замуловки, Лебяжьего, Коробочкино, Базалиевки и Басово.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине / Telеgram-канал Ukraine War Map

Оккупанты наступали в направлении Кочубеевка — Дементьевка, но получили отпор и отошли.

Бои на Донбассе

На Славянском направлении войска РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии Новую Дмитровку, Богородичное, Чепиль, Карнауховку, Долгенькое, Барвенково, Шнурки, Гусаровку и Дмитровку. Разведгруппа россиян пыталась вести разведку южнее Мазановки, но ВСУ их обезвредили.

В Донецкой области враг основные усилия сосредоточил на Бахмутском направлении. По направлению к Северску велись обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Воздушная разведка велась недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

ВС РФ хотели вытеснить подразделения ВСУ и поэтому обстреливали районы населенных пунктов Кодыма, Семигорье, Майское, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Авиаудары наносились вблизи Семигорья и Белогоровки.

[ + – ] ВС РФ безуспешно наступали по нескольким направлениям Фото: Twitter

Противник вел безуспешное наступление в районе западной окраины Берестового, такая же ситуация была на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодыма.

Боевые действия продолжаются в направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут. На направлениях Возрождения – Кодыма и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили захватчиков отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки, пытался улучшить тактическое положение, но отошел с потерями. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Чаривного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Технику воинской части, которую переместили на Запорожское направление в конце мая передали для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа, подчеркнул Генштаб ВСУ.

Юг и север Украины

На Южнобужском направлении враг обстреливает позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупарево, Квитневое и Белогорка. ВС РФ задействовали авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

В акватории Черного моря находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

[ + – ] В Черном море стоят 2 носителя ракет "Калибр" Фото: Flickr

На Северском направлении захватчики обстреливали позиции ВСУ из ствольной артиллерии. Враг вел воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп в Украины.

Напомним, что 2 августа командование "Юг" сообщило об уничтожении на юге Украины 32 солдат из РФ и некоторой военной техники оккупантов. ВСУ нанесли удары по опорным пунктам армии России в районах Александровки и Максимовки.

Вооруженные силы Украины ранее отбили штурм российских оккупантов в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях.