Украинские военные отбили штурм ВС РФ возле Авдеевки и Бахмута, – Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ на Харьковском, Краматорском, Авдеевском, Бахмутском и Южнобужском направлениях. Несколько населенных пунктов подверглись авиаударам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли отбить штурмовые действия российских оккупантов в Донецкой области на 160-й день войны с Россией. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки, нанесен авиаудар возле Верхнего Салтова.

Отдельные подразделения оккупанты выдвинули к населенным пунктам Байрак и Дементьевка, но из-за огневого поражения ВСУ отошли.

Бои на Донбассе

На Славянском направлении были обстрелы неподалеку от населенных пунктов Курулька, Грушеваха, Чепиль, Карнауховка, Долина и Барвенково и авиационный удар возле Дибровного.

Противник бросил усилия на наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении россияне обстреляли из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого, нанесен авиаудар возле Серебрянки. Безуспешная попытка штурма была возле Ивано-Дарьевки.

ВС РФ вели обстрелы военной и гражданской инфраструктуры на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодыма, Семигорье, Майское и Зайцево. Авиаудары наносились возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

[ + – ] Украинские воины отразили штурмовые действия врага в районах Яковлевки Фото: AP Photo

Украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодымы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении фиксировались обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлово и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Попытка штурма была в районе Авдеевки, но успеха не было, продолжаются бои вблизи Песков.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка. Разведгруппа пыталась продвинуться возле Новополя, но оккупантов обезвредили.

Север и юг Украины

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточил на укреплении позиций. Систематически обстреливались населенные пункты Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

[ + – ] Враг систематически обстреливает Николаев Фото: Getty Images

Безуспешная попытка штурма была в районе Трудолюбовки.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей ведет разведку, блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и поражает объекты на территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически вел воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях положения и состав подразделений ВС Беларуси не менялся, есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории страны.

Напомним, что специалисты американского Института изучения войны говорили о создании условий ВС РФ для наступления на Харьковскую область и Харьков.

Российские войска в конце июля вынуждены были сменить позиции в Запорожской области после удара ВСУ возле сел Верхний Токмак и Черниговка.