Українські військові відбили штурм ЗС РФ біля Авдіївки та Бахмута, – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Харківському, Краматорському, Авдіївському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках. Декілька населених пунктів зазнали авіаударів.

Збройні Сили України (ЗСУ) змогли відбити штурмові дії російських окупантів у Донецькій області на 160-й день війни з Росією. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

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На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки, завдано авіаудару біля Верхнього Салтова.

Окремі підрозділи окупанти висунули до населених пунктів Байрак та Дементіївка, але через вогневе ураження ЗСУ вони відійшли.

Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямку були обстріли неподалік населених пунктів Курулька, Грушуваха, Чепіль, Карнаухівка, Долина та Барвінкове та авіаційний удар біля Дібрівного.

Противник кинув зусилля на наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку росіяни обстріляли з танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького, завдано авіаудару біля Серебрянки. Безуспішна спроба штурму була біля Івано-Дар'ївки.

ЗС РФ вели обстріл військової та цивільної інфраструктури на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодима, Семигір'я, Майське та Зайцеве. Авіаудари наносилися біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.

[ + – ] Українські воїни відбили штурмові дії ворога в районах Яковлівки Фото: AP Photo

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодими та Травневого. У районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве продовжуються бойові дії.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлове та Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Спроба штурму була в районі Авдіївки, але успіху не було, точаться бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Розвідгрупа намагалася просунутися біля Новополя, але окупантів знешкодили.

Північ та південь України

На Південнобузькому напрямі основні зусилля супротивник зосередив на зміцненні позицій. Систематично обстрілювалися населені пункти Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

[ + – ] Ворог систематично обстрілює Миколаїв Фото: Getty Images

Марна спроба штурму була в районі Трудолюбівки.

Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів веде розвідку, блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та вражає об'єкти на території України.

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично вів повітряну розвідку позицій сил оборони у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямах положення та склад підрозділів ЗС Білорусі не змінювався, є загроза ракетних та авіаційних ударів з території країни.

Нагадаємо, що фахівці американського Інституту вивчення війни говорили про створення умов ЗС РФ для наступу на Харківську область та Харків.

Російські війська наприкінці липня змушені були змінити позиції у Запорізькій області після удару ЗСУ біля сіл Верхній Токмак та Чернігівка.