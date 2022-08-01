Росія створює умови, щоб наступати на Харків, — Інститут вивчення війни

Райони Балаклії та Великої Комишувахи можуть стати плацдармом для наступу окупантів на місто з південного сходу. Ймовірно, ворог зосередиться на провокаційних атаках, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ, упевнені американські фахівці.

Російські окупанти можуть створювати умови, щоб наступати на Харківську область і Харків. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Локальні наземні атаки, за даними аналітиків, відновилися на північний захід та південний захід від Ізюма. В останні дні помітні спроби невдалого штурму та бойової розвідки в напрямку Чепіля, Щурівки та Гусарівки на північний захід, а також на Дмитрівку та Бражківку на південний захід від Ізюма.

ЗС РФ кілька місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи. Обидва райони окупанти можуть використовувати як плацдарми для наступальної операції.

[ + – ] Вранці 1 серпня ЗС РФ завдали ударів по Салтівському району Харкова

Позиції в районі Балаклії можуть використовуватись для відновлення штурму Харкова з південного сходу. Імовірність захоплення ворогом Харківської області чи Харкова вкрай мала, якщо брати до уваги повільні темпи просування загарбників на Донбасі.

Американські фахівці говорять про проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням у військах Росії. У звіті наголошується на ймовірності провокаційних атак ЗС РФ для запобігання контрнаступу ЗСУ.

Наступ на Харків — армія РФ стріляє по житлових будинках

Російські окупанти вранці 1 серпня завдали ударів Салтівському району Харкова, зазначив у Telegram глав Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок обстрілу 2 особи отримали поранення.

Один снаряд поцілив біля зупинки громадського транспорту, уточнив міський голова Ігор Терехов.

"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою в російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", — поінформував градоначальник.

Загалом у Салтівському районі було кілька прильотів, один із них — у двір багатоповерхівки, там теж було поранено людину та пошкоджено автомобілі.

Російська армія 31 липня обстрілювала населені пункти Харківської області з танків, артилерії та авіації. Ворога атакував щонайменше 14 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Уночі 1 серпня ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районах, частково пошкоджено та зруйновано виробничі будівлі й адміністративно-складську будівлю. Рятувальники оперативно ліквідували спалах, повідомили в місцевому управлінні ДСНС.

Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, що російські загарбники 30 липня обстріляли Харків і Харківську область із ЗРК С-300. Три ракети поцілили по навчальному закладу в Харкові, приліт був і в районі Холодної гори.

Також 21 липня армія РФ обстріляла з РСЗВ зупинку громадського транспорту в Харкові, того дня було поранено 17 мирних жителів, 1 особа загинула.