Россия создает условия, чтобы наступать на Харьков, – Институт изучения войны

Районы Балаклеи и Большой Камышевахи могут стать плацдармом для наступления оккупантов на город с юго-востока. Вероятно, враг сосредоточится на провокационных атаках, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ, уверены американские специалисты.

Российские оккупанты могут создавать условия, чтобы наступать на Харьковскую область и Харьков. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Локальные наземные атаки, по данным аналитиков, возобновились к северо-западу и юго-западу от Изюма. В последние дни заметны попытки неудачного штурма и боевой разведки в направлении Чепиля, Щуровки и Гусаровки к северо-западу, а также на Дмитровку и Бражковку к юго-западу от Изюма.

ВС РФ несколько месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи. Оба района оккупанты могут использовать как плацдармы для наступательной операции.

[ + – ] Утром 1 августа ВС РФ нанесли удары по Салтовскому району Харькова

Позиции в районе Балаклеи могут использоваться для возобновления штурма Харькова с юго-востока. Вероятность захвата врагом Харьковской области или Харькова крайне мала, если брать во внимание медленные темпы продвижения захватчиков на Донбассе.

Американские специалисты говорят о проблемам с формированием сил и тыловым обеспечением в войсках России. В отчете подчеркивается вероятность провокационных атак ВС РФ для предотвращения контрнаступления ВСУ.

Наступление на Харьков – армия РФ стреляет по жилым домам

Российские оккупанты утром 1 августа нанесли удары по Салтовскому району Харькова, отметил в Telegram глав Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате обстрела 2 человека получили ранения.

Один снаряд попал возле остановки общественного транспорта, уточнил мэр города Игорь Терехов.

"Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая", – проинформировал градоначальник.

Всего в Салтовском районе было несколько прилетов, один из них – во двор многоэтажки, там тоже был ранен человек и повреждены автомобили.

Российская армия 31 июля обстреливала населенные пункты Харьковской области из танков, артиллерии и авиации. Врага атаковал минимум 14 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

Ночью 1 августа враг нанес ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам, частично повреждены и разрушены производственные здания и административно-складское здание. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, сообщили в местном управлении ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 30 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, что российские захватчики 30 июля обстреляли Харьков и Харьковскую область из ЗРК С-300. Три ракеты попало по по учебному заведению в Харькове, прилет был и в районе Холодной горы.

Также 21 июля армия РФ обстреляла из РСЗО остановку общественного транспорта в Харькове, в тот день были ранены 17 мирных жителей, 1 человек погиб.