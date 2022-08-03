Для усиления обороны Киева и области выделят 57 млн грн, — Киевская ОВА

За эти деньги подразделения теробороны ВСУ будут снабжены генераторами, бензопилами, палатками, радиостанциями, ноутбуками, и прочим необходимым оборудованием.

Киевская областная военная администрация (ОВА) с целью повышения обороноспособности столицы и области выделит в 2022 году 57 миллиона гривен. Эти средства уже используются для проведения боевого обучения личного состава подразделений территориальной обороны области и закупку необходимого оборудования для украинских воинов, сообщает информационное агентство "Армія.inform".

"Вопрос обороны в Киевской области находится на постоянном контроле руководства Киевской областной военной администрации", — заявили в учреждении.

Представители ОВА отметили, что производится закупка бетонных изделий, с помощью которых создаются оборонительные и защитные сооружения. Также принимаются меры по охране стратегических объектов Киева и области.

[ + – ] Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и командир бригады Сил ТРО ВСУ полковник Александр Коваль

В рамках Программы организации территориальной обороны в Киевской области подразделения теробороны ВСУ уже получили первую часть необходимого оборудования. В их числе генераторы, бензопилы, палатки, морозильники, радиостанции, газовые баллоны, ноутбуки и многое другое.

"Это не вооружение, но вещи крайне важные для обустройства позиций воинов бригады", — сказали украинские защитники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий привлечение бойцов теробороны к участию в боевых действиях по всей Украине. В пояснительной записке к документу сказано, что таким образом тероборона станет эффективной единицей в системе сил безопасности, и в целом это скажется на общей обороноспособности Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 13 июля заявил, что слухи о том, что Украина торгует оружием не более чем пропагандистские вбросы россиян, которые таким образом пытаются сорвать поставки вооружения для нужд ВСУ.