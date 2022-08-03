Для посилення оборони Києва й області виділять 57 млн грн, — Київська ОВА

За ці гроші підрозділи тероборони ЗСУ будуть забезпечені генераторами, бензопилами, наметами, радіостанціями, ноутбуками й іншим необхідним обладнанням.

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) з метою підвищення обороноздатності столиці й області виділить у 2022 році 57 мільйонів гривень. Ці кошти вже використовують для проведення бойового навчання особового складу підрозділів територіальної оборони області й закупівлю необхідного обладнання для українських воїнів, повідомляє інформаційне агентство "Армія.inform".

"Питання оборони в Київській області перебуває на постійному контролі керівництва Київської обласної військової адміністрації", — заявили в установі.

Представники ОВА зазначили, що здійснюється закупівля бетонних виробів, за допомогою яких створюються оборонні та захисні споруди. Також вживаються заходи щодо охорони стратегічних об'єктів Києва й області.

[ + – ] Голова Київської ОВА Олексій Кулеба та командир бригади Сил ТРО ЗСУ полковник Олександр Коваль

У межах Програми організації територіальної оборони в Київській області підрозділи тероборони ЗСУ вже отримали першу частину необхідного обладнання. У тому числі генератори, бензопили, намети, морозильники, радіостанції, газові балони, ноутбуки та багато іншого.

"Це не озброєння, але речі є вкрай важливими для облаштування позицій воїнів бригади", — сказали українські захисники.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає залучення бійців тероборони до участі в бойових діях по всій Україні. У записці-поясненні до документа сказано, що так тероборона стане ефективною одиницею в системі сил безпеки, і в цілому це позначиться на спільній обороноздатності України.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 13 липня заявив, що чутки про те, що Україна торгує зброєю, не більше, ніж пропагандистські вкиди росіян, які так намагаються зірвати постачання озброєння для потреб ЗСУ.