В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию (видео)

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал указ о мобилизации 3 августа. С начала месяца ситуация в регионе обострилась, сообщается о погибших и пострадавших.

В среду, 3 августа, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики издал указ, предусматривающий частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте республики.

"3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация в Карабахе

Положение в регионе Карабаха началось накаляться 1 августа. Представители Степанакерта сообщили, что азербайджанские подразделения предприняли попытку перейти линию соприкосновения в некоторых районах на севере и северо-западе приграничной территории.

По сообщениям представителей Нагорного Карабаха, 3 августа Азербайджан применил БПЛА и гранатометы, в итоге погиб один армянский военнослужащий, и несколько других были ранены.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что представители армянских вооруженных формирований подвергли обстрелу позиции азербайджанских сил в направлении Лачинского района.

"В результате, от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу", — отмечается в публикации.

Напомним, что власти Азербайджана адресовали России обвинения в неисполнении обещаний по Нагорному Карабаху. Российское Минобороны не оказало содействие тому, чтоб Армения, как проигравшая сторона конфликта, вывела свои войска за пределы территории Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался с критикой в адрес руководства ОДКБ, которое не вмешалось в конфликт Армении и Азербайджана.