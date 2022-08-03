У Нагірному Карабаху оголосили часткову мобілізацію (відео)

Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян підписав указ про мобілізацію 3 серпня. З початку місяця ситуація в регіоні загострилася, повідомляється про загиблих і постраждалих.

У середу, 3 серпня, президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки видав указ, який передбачає часткову мобілізацію. Про це повідомляється на сайті республіки.

"3 серпня президент Республіки Арцах Араїк Арутюнян підписав указ, згідно з яким з 3 серпня 2022 року в республіці оголошено часткову військову мобілізацію", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Ситуація в Карабаху

Ситуація у регіоні Карабаху почала загострюватися 1 серпня. Представники Степанакерта повідомили, що азербайджанські підрозділи зробили спробу перейти лінію зіткнення в деяких районах на півночі та північному заході прикордонної території.

За повідомленнями представників Нагірного Карабаху, 3 серпня Азербайджан застосував БПЛА та гранатомети, внаслідок загинув один вірменський військовослужбовець, і кілька інших було поранено.

Зі свого боку, в Міноборони Азербайджану заявили, що представники вірменських збройних формувань обстріляли позицію азербайджанських сил у напрямку Лачинського району.

"Унаслідок від кульового поранення став шехідом військовослужбовець строкової дійсної військової служби — солдат Казимов Анар Рустам оглу", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, що влада Азербайджану адресувала Росії звинувачення в невиконанні обіцянок щодо Нагірного Карабаху. Російське Міноборони не сприяло тому, щоб Вірменія, як сторона конфлікту, що програла, вивела свої війська за межі території Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловився з критикою на адресу керівництва ОДКБ, яке не втрутилося у конфлікт Вірменії та Азербайджану.