Двое братьев с Волыни пошли служить в Нацгвардию вслед за матерью (видео)

Мария Матвиюк, которую дети называют "Ростиславовна", готовит на кухне. Ее сыновья Дмитрий и Михаил воюют с оружием в руках.

Братья Дмитрий и Михаил Матвиюк с Волыни пошли служить в Национальную гвардию Украины вслед за своей матерью Марией. Теперь все они находятся одном подразделении. Об этом пишет издание "Суспільне".

Мария Матвиюк уже больше трех лет служит поваром в воинской части. До этого она много лет проработала в школьной столовой, и сейчас у нее похожая задача – накормить не один десяток военнослужащих.

Братья Дмитрий и Михаил до вторжения РФ были тренерами киокушинкай карате. В качестве партнеров они основали спортивний клуб для детей.

[ + – ] Дмитрий Матвиюк Фото: Суспільне

24-летний Дмитрий еще до полномасштабной войны подписал контракт резервиста с Нацгвардией. И утром 25 февраля явился в воинскую часть.

"Я знал, что пойду, если не по контракту, то добровольцем", – комментирует он.

20-летний Михаил, который несет службу на другой позиции, рассказывает, что с братом они много общаются.

"До войны мы так с ним [с Дмитрием] не разговаривали", – делится он.

[ + – ] Михаил Матвиюк Фото: Суспільне

На службе братья Матвиюк Марию называют не мамой, а "Ростиславовной". Признаются, что бегают к ней часто. Однако мама их среди других военнослужащих никак не выделяет, говорит, что все тут должны быть на равных условиях.

"Они мужчины, в первую очередь. И они сказали: "Мама в части, и мы должны тоже защищать свою страну. Мне сердце как матери щемит, но я понимаю, что идет война", – говорит женщина.

Как уточняется, муж и отец семейства остался дома, на хозяйстве, но и Мария, и братья по нему скучают и ждут его телефонных звонков.

Напомним, Нацгвардия показала, как уничтожает "Тигры" и склады ВС РФ дронами DJI Mavic. Гражданские беспилотники стали "глазами" для украинских артиллеристов, помогая прицеливаться и наносить максимально точные удары.

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