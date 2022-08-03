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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Двоє братів із Волині пішли служити до Нацгвардії слідом за матір'ю (відео)

сім'я матвіюк, сім'я нацгвардія, матвіюк нацгвардія
Фото: Суспільне | Марія Матвіюк та її сини Михайло та Дмитро

Марія Матвіюк, яку діти називають "Ростиславівна", готує на кухні. Її сини Дмитро та Михайло воюють зі зброєю в руках.

Брати Дмитро та Михайло Матвіюк із Волині пішли служити до Національної гвардії України слідом за своєю матір'ю Марією. Тепер усі вони перебувають в одному підрозділі. Про це пише видання "Суспільне".

Марія Матвіюк уже понад три роки служить кухарем у військовій частині. До цього вона багато років пропрацювала у шкільній їдальні, і зараз має схоже завдання — нагодувати не один десяток військовослужбовців.

Брати Дмитро та Михайло до вторгнення РФ були тренерами кіокушинкай карате. Як партнери вони заснували спортивний клуб для дітей.

Дмитро Матвіюк, сім'я Матвіюк, нацгвардія Матвіюк
Дмитро Матвіюк
Фото: Суспільне

24-річний Дмитро ще до повномасштабної війни підписав контракт резервіста із Нацгвардією. І вранці 25 лютого з'явився до військової частини.

"Я знав, що піду якщо не за контрактом, то добровольцем", — коментує він.

20-річний Михайло, який несе службу на іншій позиції, розповідає, що з братом вони багато спілкуються.

"До війни ми так із ним [із Дмитром] не розмовляли", — ділиться він.

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Михайло Матвіюк
Фото: Суспільне

На службі брати Матвіюк Марію називають не мамою, а "Ростиславівна". Зізнаються, що часто бігають до неї. Однак їхня мама серед інших військовослужбовців ніяк не виділяє, каже, що всі тут мають бути на рівних умовах.

"Вони чоловіки, насамперед. І вони сказали: "Мама в частині, і ми повинні також захищати свою країну. Мені серце як матері щемить, але я розумію, що триває війна", — каже жінка.

Як уточнюється, чоловік і батько сімейства залишився вдома, на господарстві, але і Марія, і брати за ним сумують і чекають на його телефонні дзвінки.

Нагадаємо, Нацгвардія показала, як знищує "Тигри" та склади ЗС РФ дронами DJI Mavic. Цивільні безпілотники стали "очима" для українських артилеристів, допомагаючи прицілюватися і завдавати максимально точних ударів.

Раніше Фокус розповідав, як 19-річний строковик Нацгвардії збив шостий російський літак. Юнак, який уже отримав прізвисько "Запорізький месник", уразив ціль із ПЗРК "Ігла".