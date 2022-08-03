Двоє братів із Волині пішли служити до Нацгвардії слідом за матір'ю (відео)

Марія Матвіюк, яку діти називають "Ростиславівна", готує на кухні. Її сини Дмитро та Михайло воюють зі зброєю в руках.

Брати Дмитро та Михайло Матвіюк із Волині пішли служити до Національної гвардії України слідом за своєю матір'ю Марією. Тепер усі вони перебувають в одному підрозділі. Про це пише видання "Суспільне".

Марія Матвіюк уже понад три роки служить кухарем у військовій частині. До цього вона багато років пропрацювала у шкільній їдальні, і зараз має схоже завдання — нагодувати не один десяток військовослужбовців.

Брати Дмитро та Михайло до вторгнення РФ були тренерами кіокушинкай карате. Як партнери вони заснували спортивний клуб для дітей.

[ + – ] Дмитро Матвіюк Фото: Суспільне

24-річний Дмитро ще до повномасштабної війни підписав контракт резервіста із Нацгвардією. І вранці 25 лютого з'явився до військової частини.

"Я знав, що піду якщо не за контрактом, то добровольцем", — коментує він.

20-річний Михайло, який несе службу на іншій позиції, розповідає, що з братом вони багато спілкуються.

"До війни ми так із ним [із Дмитром] не розмовляли", — ділиться він.

[ + – ] Михайло Матвіюк Фото: Суспільне

На службі брати Матвіюк Марію називають не мамою, а "Ростиславівна". Зізнаються, що часто бігають до неї. Однак їхня мама серед інших військовослужбовців ніяк не виділяє, каже, що всі тут мають бути на рівних умовах.

"Вони чоловіки, насамперед. І вони сказали: "Мама в частині, і ми повинні також захищати свою країну. Мені серце як матері щемить, але я розумію, що триває війна", — каже жінка.

Як уточнюється, чоловік і батько сімейства залишився вдома, на господарстві, але і Марія, і брати за ним сумують і чекають на його телефонні дзвінки.

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