Появились эффектные кадры уничтожения эшелона оккупантов в Херсонской области (видео)

Видео подтверждает, что россияне понесли большие потери. Эшелон состоял из 40 вагонов, перевозивших личный состав, технику и боеприпасы.

В украинских телеграм-каналах опубликовали видео, снятое очевидцами в пгт Брилевка Херсонской области, где в ночь с 29 на 30 июля ВСУ ударили по железнодорожному эшелону российских оккупантов. Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что эшелон состоял из 40 вагонов, на которых перевозили личный состав, технику и боеприпасы.

Также сообщалось об ударе украинских сил по складу с боеприпасами в Брилевке. Местные жители рассказывали, что детонация снарядов продолжалась несколько часов. А нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в поселке удалось также уничтожить железнодорожные пути, что существенно затруднит оккупантам переброску техники и бойцов в Херсон.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, комментируя успешные атаки ВСУ сказал, что в Брилевке получилось особенно круто". По его словам, по предварительно информации, мирные жители во время удара не пострадали.

Напомним, 2 августа ГУР Минобороны сообщило о неприятностях, которые настигли российский состав на станции "Каланчак" в оккупированной части Херсонской области. Там российские военные подорвали эшелон с БК. В разведке предполагают, что это произошло из-за неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник при попытке создания россиянами дымовой завесы.