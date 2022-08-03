З'явилися ефектні кадри знищення ешелону окупантів у Херсонській області (відео)

Відео підтверджує, що росіяни зазнали великих втрат. Ешелон складався з 40 вагонів, в яких перевозили особовий склад, техніку та боєприпаси.

В українських телеграм-каналах опублікували відео, зняте очевидцями у смт Брилівка Херсонської області, де в ніч з 29 на 30 липня ЗСУ вдарили по залізничному ешелону російських окупантів. Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ешелон складався з 40 вагонів, на яких перевозили особовий склад, техніку та боєприпаси.

Також повідомлялося про удар українських сил по складу з боєприпасами у Брилівці. Місцеві жителі розповідали, що детонація снарядів тривала кілька годин. А нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що в селищі вдалося також знищити залізничні колії, що суттєво ускладнить окупантам перекидання техніки та бійців до Херсона.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, коментуючи успішні атаки ЗСУ, сказав, "що у Брилівці вийшло особливо круто". За його словами, за попередньою інформацією, мирні жителі під час удару не постраждали.

Нагадаємо, 2 серпня ГУР Міноборони повідомило про неприємності, які спіткали російський потяг на станції "Каланчак" в окупованій частині Херсонської області. Там російські військові підірвали ешелон із БК. У розвідці припускають, що це сталося через необережне поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, яка виникла під час спроби створення росіянами димової завіси.