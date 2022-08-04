Россия перебрасывает свои войска к Черниговской и Сумской областям, — Стратком

В Брянскую и Курскую области прибывают эшелоны с танками, однако этого недостаточно для открытия второго фронта в северных регионах Украины. Цель ВС РФ — активизация действий на границе, которые будут отвлекать внимание ВСУ.

Российское военное командование перебрасывает свои подразделения в приграничные с северными регионами Украины Брянскую и Курскую области. На Черниговском и Сумском направлениях россияне планируют проводить маневры с целью отвлечь украинскую армию от других участков фронта. Об этом сообщают в Стратегическом командовании ВСУ.

По информации ведомства, на станции Климово и Суземка Брянской области прибывают эшелоны с танками Т-80 из 239 ЦЗМР (Богучар) 20-й армии Восточного военного округа (ВВО), а на станции Суджу и Льгов-Киевскую Курской области прибывают эшелоны из состава 144 мотострелковой дивизии 20-й армии ВВО с танками со склада 18 флота.

Однако в командовании отмечают, что этих сил возле границ с Сумской и Черниговской областями недостаточно для открытия второго фронта в северных регионах Украины. Их цель — активизация действий на границе, которые будут отвлекать внимание ВСУ.

Постоянной демонстрацией угрозы наступления россияне могут сковывать силы украинской армии. В ведомстве отметили, что на это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ.

"Отдельно хотелось бы отметить, что для этой цели будет использоваться ресурс не столько "родных" подразделений брянской и курской областей, а сборная солянка из Ельни, Богучар и Советска", — пишут в Страткоме.

Напомним, 4 августа советник оппозиционного политика Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что Россия через несколько недель может использовать территорию Беларуси для нового наступление с севера. По его словам, самостоятельно открыть "второй фронт" Минск не решится

29 июня в Черниговской ОВА предупредили о новом вторжении ВС РФ с территории Беларуси. Власти и военное командование прорабатывают сценарии реагирования на случай наступления по суше, в том числе эвакуацию мирного населения.