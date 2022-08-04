Росія перекидає свої війська до Чернігівської та Сумської областей, — Стратком

У Брянську та Курську області прибувають ешелони з танками, проте цього недостатньо для відкриття другого фронту в північних регіонах України. Мета ЗС РФ — активізація дій на кордоні, які відволікатимуть увагу ЗСУ.

Російське військове командування перекидає свої підрозділи до прикордонних із північними регіонами України Брянської та Курської області. На Чернігівському та Сумському напрямках росіяни планують проводити маневри з метою відволікти українську армію від інших ділянок фронту. Про це повідомляють у Стратегічному командуванні ЗСУ.

За інформацією відомства, на станції Климово та Суземка Брянської області прибувають ешелони з танками Т-80 із 239 ЦЗМР (Богучар) 20-ої армії Східного військового округу (СВО), а на станції Суджу та Льгов-Київську Курської області прибувають ешелони зі складу мотострілецької дивізії 20-ої армії СВО з танками зі складу 18 флоту.

Однак у командуванні наголошують, що цих сил біля кордонів із Сумською та Чернігівською областями недостатньо для відкриття другого фронту біля північних регіонів України. Їхня мета — активізація дій на кордоні, які відволікатимуть увагу ЗСУ.

Постійною демонстрацією загрози наступу росіяни можуть сковувати сили української армії. У відомстві зазначили, що на це й роблять розрахунок, аби зменшити контрнаступний потенціал ЗСУ.

"Особливо хотілося б зазначити, що для цієї мети використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів брянської та курскої областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар і Радянська", — пишуть у Страткомі.

Нагадаємо, 4 серпня радник опозиційного політика Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що Росія через кілька тижнів може використати територію Білорусі для нового наступу з півночі. За його словами, самостійно відкрити "другий фронт" Мінськ не наважиться.

29 червня в Чернігівській ОВА попередили про нове вторгнення ЗС РФ із території Білорусі. Влада та військове командування опрацьовують сценарії реагування на випадок наступу по суші, у тому числі евакуацію мирного населення.