Украина впервые приобрела спасательный вертолет на донаты своих граждан

Боевая машина будет вывозить раненных с поля боя. Вертолет произвели в Украине и купили для ВС за 23,4 млн гривен, собранных украинцами на нужды военных.

Украина приобрела для своих военных боевой вертолет, который купили на средства, собранные через UNITED24 (глобальная инициатива для сбора средств на помощь украинской армии под патронажем президента Владимира Зеленского, — ред.). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем официальном Telegram-канале.

Стоимость техники — 23,4 млн гривен.

В своем сообщении о покупке вертолета Федоров также поблагодарил сделавших денежные взносы людей, за которые и был куплен МИ-2АМ-1.

"Благодарю вас, что продолжаете донатить! Каждый вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц", — написал Федоров.

Что известно о вертолете

Речь идет о спасательном вертолете МИ-2АМ-1. Он предназначен для эвакуации тяжелораненых военных с поля боя. Вертолет способен развить скорость до 200 км/ч и преодолевать расстояние до 600 км.

Это — многоцелевой вертолет, предназначенным для решения разных задач. Экипаж 1-2 человека, пассажировместимость 9 человек (включая экипаж). Данная модель вертолета сертифицирована Государственной авиационной службой Украины, что соответствует международным нормам о сертификации малой авиации.

К слову, МИ-2АМ-1 произвели в Украине.

Напомним, недавно бизнесмен передал украинской армии немецкий вертолет для эвакуации. Ранее вертолет MBB Bo-105 был военным. За счет своих характеристик и маневренности предназначался для разведки и эвакуации раненых.

Фокус также писал, что в конце мая украинские военные сбили российский вертолет Ми-35 редкой модификации. Ми-35МС предназначен для командиров, его стоимость оценивается в 26 млн долларов.