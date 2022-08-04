Україна вперше придбала рятувальний гелікоптер на донати своїх громадян

Бойова машина вивозитиме поранених із поля бою. Вертоліт виготовили в Україні та купили для ЗС за 23,4 млн гривень, зібраних українцями на потреби військових.

Україна придбала для своїх військових бойовий вертоліт, який купили коштом, зібраним через UNITED24 (глобальна ініціатива для збору коштів на допомогу українській армії під патронажем президента Володимира Зеленського, — ред.). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму офіційному Telegram-каналі.

Вартість техніки — 23,4 млн гривень.

У своєму повідомленні про купівлю вертольота Федоров також подякував людям, які зробили грошові внески, за які й купили МІ-2АМ-1.

"Дякую вам, що продовжуєте донатити! Кожен внесок рятує життя наших захисників і захисниць", — написав Федоров.

Що відомо про гелікоптер

Ідеться про рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1. Він призначений для евакуації тяжко поранених військових із поля бою. Гелікоптер здатний розвинути швидкість до 200 км/год і долати відстань до 600 км.

Це багатоцільовий вертоліт, призначений для вирішення різних завдань. Екіпаж 1-2 особи, пасажиромісткість 9 осіб (включаючи екіпаж). Ця модель вертольота сертифікована Державною авіаційною службою України, що відповідає міжнародним нормам щодо сертифікації малої авіації.

До речі, МІ-2АМ-1 виробили в Україні.

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен передав українській армії німецький вертоліт для евакуації. Раніше вертоліт MBB Bo-105 був військовим. За рахунок своїх характеристик і маневреності призначався для розвідки й евакуації поранених.

Фокус також писав, що наприкінці травня українські військові збили російський гелікоптер Мі-35 рідкісної модифікації. Мі-35МС призначений для командирів, його вартість оцінюють у 26 млн доларів.