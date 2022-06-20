Бізнесмен передав українській армії німецький гелікоптер для евакуації

Як повідомив Олександр Громико, у Штатах з борту зняли все озброєння, проте незважаючи на це, СБУ відкрило кримінальне провадження за нелегальне ввезення.

Підприємець Олександр Громико повідомив, що передав на потреби Збройних сил України демілітаризовану версію німецького гелікоптера Bo-105.

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Раніше гелікоптер MBB Bo-105 був військовим. За рахунок своїх характеристик та маневреності призначався для розвідки та евакуації поранених. Як повідомив бізнесмен, у США з нього зняли все військове обладнання і нині борт цивільний.

При цьому він зазначив, що після приходу гелікоптера до Одеси, СБУ завела кримінальне провадження через незаконне ввезення військового гелікоптера.

"Три місяці експертиз та збору документів потрібно було аби довести, що гелікоптер уже в США літав як цивільний і закрити справу поставити його на український облік. На цьому мої пригоди з експлуатацією гелікоптера не закінчилися, але про це розповім іншим разом", — пише Громико.

Тепер гелікоптер служитиме у ЗСУ для евакуації тяжко поранених з поля бою.

Як пише Defense Express, німецький гелікоптер є аналогом українського Мі-2, що за часом виробництва, що за можливостями. Його серійно виготовляли 41 рік з 1970 року. Останній гелікоптер В-105 був виведений з експлуатації німецької армії у 2019 році.

Повітряне судно існувало у трьох версіях:

ударний — до 8 протитанкових ракет TOW

розвідувальний

санітарний — може перевозити до 4 поранених

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