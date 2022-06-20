Бизнесмен передал украинской армии немецкий вертолет для эвакуации

Как сообщил Александр Громыко, в Штатах с борта сняли все вооружение, однако несмотря на это СБУ открыло уголовное производство за нелегальный ввоз.

Предприниматель Александр Громыко сообщил, что передал на нужды Вооруженных сил Украины демилитаризированную версию немецкого вертолета Bo-105.

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Ранее вертолет MBB Bo-105 был военным. За счет своих характеристик и маневренности предназначался для разведки и эвакуации раненых. Как сообщил бизнесмен, в США с него сняли все военное оборудование и ныне борт гражданский.

При этом он отметил, что по приходу вертолета в Одессу, СБУ завели уголовное производства по причине незаконного ввоза военного вертолета.

"Три месяца экспертиз и сбора документов нужно было доказать, что вертолет уже в США летал как гражданский и закрыть дело поставить его на украинский учет. На этом мои приключения с эксплуатацией вертолета не закончились, но об этом расскажу в другой раз", — пишет Громыко.

Теперь же вертолет будет служить в ВСУ для эвакуации тяжелораненых с поля боя.

Как пишет Defense Express, немецкий вертолет является аналогом украинского Ми-2, что по времени производства, что по возможностям. Его серийно изготавливали 41 год с 1970. Последний вертолет Во-105 был выведен из эксплуатации немецкой армии в 2019 году.

Воздушное судно существовало в трех версиях:

ударный — до 8 противотанковых ракет TOW

разведывательный

санитарный — может перевозить до 4 раненых

Напомним, волонтеры "Повернись живим" показали работу украинской боевой авиации по целям российских войск из дрона.

Ранее литовские волонтеры собрали средства на ударный "Байрактар" для Украины.