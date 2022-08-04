Драмтеатр в Донецке обстреляли россияне ради пропагандистских целей, — Подоляк

Советник главы ОП заявил, что такие обстрелы нужны оккупантам для демонизации украинцев и подстегивания мобилизации в России.

Удар по Драматическому театру в Донецке, где должна была состояться церемония прощания с ликвидированной ВСУ террористкой Ольгой Качурой, нанесли россияне, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в таком обстреле для ВСУ нет никакого смысла, а украинская армия сосредоточена на уничтожении вражеских объектов трех типов.

"Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами, чтобы уменьшить интенсивность артиллерийских обстрелов и она уменьшилась существенно, и оперативно-тактические штабы, чтобы сократить наступательный потенциал российской армии", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украине не нужны такие демонстративные удары, потому что они не решают никаких задач. Поэтому удары по разным объектам в Донецке, Курской и Белгородской областях — дело рук россиян, которые таким образом создают нужный для пропаганды образ украинцев.

"Простая пропаганда может меньше работать, когда говорят: "Там "укронацисты", их нужно убивать". Нужно все это подкармливать какими-то действиями, — сказал Михаил Подоляк. — Все эти взрывы на территории Российской Федерации, особенно в Курской области, когда взрываются маленькие фермы, где никого нет, по большому счету, — это крайне странно выглядит для нас, потому что мы экономим снаряды. Соответственно, все эти взрывы в драмтеатре в Донецке нужны только для того, чтобы показать: "Смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться, ребята, и давайте идти убивать украинцев дальше". Это все простая примитивная тактика".

Как сообщалось, утром 4 августа росСМИ заявили об обстреле территории донецкого Драматического театра и обвинили в нем украинскую армию. Из-за инцидента церемонию прощания с Ольгой Качурой решили перенести.

3 августа донецкие боевики объявили о гибели Ольги "Корсы" Качуры, бывшей сотрудницы украинской милиции, перешедшая на сторону оккупантов в 2014 году. Качура была командиром реактивного артиллерийского дивизиона. В СБУ сообщали, что подчиненный ей дивизион "Градов" обстреливал Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Авдеевку, что привело к массовой гибели людей.