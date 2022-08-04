Драмтеатр у Донецьку обстріляли росіяни заради пропагандистських цілей, — Подоляк

Радник голови ОП заявив, що такі обстріли потрібні окупантам для демонізації українців і підстьобування мобілізації в Росії.

Удару по Драматичному театру в Донецьку, де мала відбутися церемонія прощання з ліквідованою ЗСУ терористкою Ольгою Качурою, завдали росіяни, повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, у такому обстрілі для ЗСУ немає жодного сенсу, а українська армія зосереджена на знищенні ворожих об'єктів трьох типів.

"Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами, щоб зменшити інтенсивність артилерійських обстрілів, і вона зменшилася суттєво, й оперативно-тактичні штаби, щоб скоротити наступальний потенціал російської армії", — наголосив Подоляк.

Він зазначив, що Україні не потрібні такі демонстративні удари, бо вони не вирішують жодних завдань. Тому удари по різних об'єктах у Донецьку, Курській і Бєлгородській областях — справа рук росіян, які так створюють потрібний для пропаганди образ українців.

"Проста пропаганда може менше працювати, коли кажуть: "Там "укронацисти", їх треба вбивати". Потрібно все це підгодовувати якимись діями, — сказав Михайло Подоляк. — Усі ці вибухи на території Російської Федерації, особливо в Курській області, коли вибухають маленькі ферми, де нікого немає, за великим рахунком, — це вкрай дивно виглядає для нас, тому що ми заощаджуємо снаряди. Відповідно, всі ці вибухи в драмтеатрі в Донецьку потрібні тільки для того, щоб показати "Дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватися, друзі, і давайте йти вбивати українців далі". Це все проста примітивна тактика".

Як повідомлялося, вранці 4 серпня росЗМІ заявили про обстріл території донецького Драматичного театру та звинуватили в ньому українську армію. Через інцидент церемонію прощання з Ольгою Качурою вирішили перенести.

3 серпня донецькі бойовики оголосили про загибель Ольги "Корси" Качури, колишньої співробітниці української міліції, яка перейшла на бік окупантів у 2014 році. Качура була командиром реактивного артилерійського дивізіону. В СБУ повідомляли, що підлеглий їй дивізіон "Градів" обстрілював Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Авдіївку, що призвело до масової загибелі людей.