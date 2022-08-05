В РФ завершили испытания дальнобойной снайперской винтовки под натовский калибр

Заявляется, что эффективная дальность стрельбы винтовки ORSIS составляет 2 км и это первое подобное оружие, сделанное в РФ.

В России протестировали дальнобойную винтовку ORSIS под натовский патрон 12,7х99. Об этом сообщает ТАСС.

Снайперская винтовка разработана для поражения целей на дистанции до 2 км. Ее оснастили прицелом со встроенным баллистическим комплексом. Заявляется, что ORSIS прошла все испытания и готова к серийному производству. Кроме ствола под калибр 12,7х99 будет представлен вариант 12,7х108.

Разработкой оружием занимается компания "Промтехнология". В компании заявили, что они готовы сотнями выпускать новые снайперские винтовки. Дебютировать новинка должна на военно-техническом форуме "Армия-2022" для потенциального западного заказчика. Разработчики заявляют, что их снайперская винтовка является первым серийным оружием такого уровня в России. ORSIS имеет эффективную дальность стрельбы 2 км, а кучность стрельбы составляет 1 угловую минуту (величина для оценки кучности стрельбы на разной дистанции) Масса винтовки составляет 12 кг.

Указывается, что о создании винтовки под натовский калибр было заявлено в сентябре 2021 года. Помимо ORSIS, компания изготавливает другие снайперские винтовки, в частности Т-5000, которые уже находятся на вооружении Росгвардии. Их применяют для контртеррористических операций.

Напомним, в РФ заявили о внесении правок в АК-12 с учетом его использования во вторжении в Украину. Концерн уже показал первый прототип Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что "Калашников" завершил испытаний новой снайперской винтовки, которая должна заменить СВД.