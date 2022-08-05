В РФ завершили випробування далекобійної снайперської гвинтівки під натовський калібр

Заявляється, що ефективна дальність стрільби гвинтівки ORSIS становить 2 км і це перша подібна зброя, зроблена в РФ.

У Росії протестували далекобійну гвинтівку ORSIS під натовський патрон 12,7х99. Про це повідомляє ТАСС.

Снайперська гвинтівка розроблена для ураження цілей на дистанції до 2 км. Її оснастили прицілом із вбудованим балістичним комплексом. Заявляється, що ORSIS пройшла всі випробування та готова до серійного виробництва. Крім ствола під калібр 12,7х99 буде представлений варіант 12,7х108.

Розробкою зброї займається компанія "Промтехнологія". У компанії заявили, що готові сотнями випускати нові снайперські гвинтівки. Дебютувати новинка має на військово-технічному форумі "Армія-2022" для потенційного західного замовника. Розробники заявляють, що їхня снайперська гвинтівка є першою серійною зброєю такого рівня в Росії. ORSIS має ефективну дальність стрільби 2 км, а кучність стрільби становить 1 кутову хвилину (величина для оцінки кучності стрільби на різній дистанції). Маса гвинтівки складає 12 кг.

Вказується, що про створення гвинтівки під натовський калібр було заявлено у вересні 2021 року. Крім ORSIS компанія виготовляє інші снайперські гвинтівки, зокрема Т-5000, які вже знаходяться на озброєнні Росгвардії. Їх застосовують для контртерористичних операцій.

Нагадаємо, в РФ заявили про внесення правок до АК-12 з урахуванням його використання у вторгненні в Україну. Концерн показав перший прототип Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що "Калашников" завершив випробування нової снайперської гвинтівки, яка має замінити СВД.