В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал, боевики обвиняют ВСУ (видео)

Так называемый "мэр города" пишет о предполагаемом "обстреле ВСУ", после которого начался пожар. Рядом с вокзалом также пострадали отделения российских банков.

В оккупированном Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала. Видео с пожаром у себя в соцсетях опубликовал так называемый "мэр Донецка" Алексей Кулемзин.

Российский ставленник также рассказывает о том, что возгорание началось после "обстрела украинской армии".

На видео видно, что вся крыша здания охвачена пламенем.

В местных Telegram-каналах также сообщается, что в результате предполагаемого "обстрела железнодорожного вокзала" также пострадали отделения Центрального российского банка и "Промсвязьбанка", расположенные по соседству.

В пабликах уточняется, что разгорающийся пожар пытаются потушить пять пожарных команд.

Пока информации о пострадавших и погибших, а также о точных масштабах разрушений нет, пишут российские СМИ.

Станция "Донецк" — главный железнодорожный вокзал города, который в настоящее время не работает. Движение поездов было остановлено в 2014 году после начала войны в Украине.

Напомним, ВСУ освободили два села в Донецкой и Харьковской областях. Украинским военным удалось выбить врага из Мазановки и Дмитровки. Тем не менее, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что удар по Драматическому театру в Донецке, где должна была состояться церемония прощания с ликвидированной ВСУ террористкой Ольгой Качурой, нанесли россияне. По его словам, в таком обстреле для ВСУ нет никакого смысла.