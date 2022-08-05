В окупованому Донецьку горить залізничний вокзал, бойовики звинувачують ЗСУ (відео)

Так званий "мер міста" пише про передбачуваний "обстріл ЗСУ", після якого почалася пожежа. Поряд із вокзалом також постраждали відділення російських банків.

В окупованому Донецьку спалахнула будівля залізничного вокзалу. Відео з пожежею у себе в соцмережах опублікував так званий "мер Донецька" Олексій Кулемзін.

Російський ставленик також розповідає про те, що спалах розпочався після "обстрілу української армії".

На відео видно, що весь дах будівлі охоплений полум'ям.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що внаслідок передбачуваного "обстрілу залізничного вокзалу" також постраждали відділення Центрального російського банку та "Промсвязьбанка", розташовані по сусідству.

У пабліках уточнюється, що пожежу, яка розгорається, намагаються загасити п'ять пожежних команд.

Поки інформації про постраждалих і загиблих, а також про точні масштаби руйнувань немає, пишуть російські ЗМІ.

Станція "Донецьк" — головний залізничний вокзал міста, який нині не працює. Рух потягів було зупинено в 2014 році після початку війни в Україні.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили два села у Донецькій і Харківській областях. Українським військовим вдалося вибити ворога з Мазанівки та Дмитрівки. Проте ЗСУ відійшли з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що удару по Драматичному театру в Донецьку, де мала відбутися церемонія прощання з ліквідованою ЗСУ терористкою Ольгою Качурою, завдали росіяни. За його словами, у такому обстрілі для ЗСУ немає жодного сенсу.