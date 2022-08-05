Россия открыла Следственный комитет в оккупированном Донецке и набирает детей на учебу

В состав нового российского управления вошли несколько следственных отделов, расположенных в захваченном Донбассе и других регионах Украины.

Следственный комитет Российской Федерации сформировал новое следственное управление в оккупированном Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Как уточняется, глава ведомства страны-агрессора Александр Бастрыкин провел совещание в захваченном Северодонецке, где оккупационные "органы" отчитались перед ним о своей деятельности.

В состав российского управления вошли несколько следственных отделов, расположенных в оккупированном Донбассе и других регионах Украины.

В России уточняют, что Следственный комитет набирает молодежь на оккупированных территориях для поступления в образовательные учреждения СК РФ.

"Доложено о поступлении юных жителей Донбасса и детей военнослужащих в образовательные учреждения СК России", – уточняется в сообщении.

Также стало известно, что в "ДНР" и "ЛНР" завершено "расследование" 44 уголовных дел, которые боевики завели против украинских граждан. Также СК отрапортовал о "выявлении восьми украинских националистов" в течение одной недели. Судьба людей неизвестна.

Напомним, сегодня в оккупированном Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала. Боевики заявляют, что пожар начался после обстрела ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили два села в Донецкой и Харьковской областях. Украинским военным удалось выбить врага из Мазановки и Дмитровки. Тем не менее, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.