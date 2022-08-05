Росія відкрила Слідчий комітет в окупованому Донецьку та набирає дітей на навчання
До складу нового російського управління увійшли кілька слідчих відділів, які розташовані в захопленому Донбасі й інших регіонах України.
Слідчий комітет Російської Федерації сформував нове слідче управління в окупованому Донецьку. Про це повідомляють у Telegram-каналі СК РФ.
Як уточнюється, глава відомства країни-агресора Олександр Бастрикін провів нараду в захопленому Сєвєродонецьку, де окупаційні "органи" прозвітували перед ним про свою діяльність.
До складу російського управління увійшли кілька слідчих відділів, які розташовані в окупованому Донбасі й інших регіонах України.
У Росії уточнюють, що Слідчий комітет набирає молодь на окупованих територіях для вступу в освітні установи СК РФ.
"Доповідається про вступ юних мешканців Донбасу та дітей військовослужбовців в освітні установи СК Росії", — уточнюється в повідомленні.
Також стало відомо, що в "ДНР" і "ЛНР" завершено "розслідування" 44 кримінальних справ, які бойовики завели проти українських громадян. Також СК відрапортував про "виявлення восьми українських націоналістів" упродовж одного тижня. Доля людей невідома.
Нагадаємо, сьогодні в окупованому Донецьку спалахнула будівля залізничного вокзалу. Бойовики заявляють, що пожежа почалася після обстрілу ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили два села в Донецькій і Харківській областях. Українським військовим вдалося вибити ворога з Мазанівки та Дмитрівки. Проте ЗСУ відійшли з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.