Росія відкрила Слідчий комітет в окупованому Донецьку та набирає дітей на навчання

До складу нового російського управління увійшли кілька слідчих відділів, які розташовані в захопленому Донбасі й інших регіонах України.

Слідчий комітет Російської Федерації сформував нове слідче управління в окупованому Донецьку. Про це повідомляють у Telegram-каналі СК РФ.

Як уточнюється, глава відомства країни-агресора Олександр Бастрикін провів нараду в захопленому Сєвєродонецьку, де окупаційні "органи" прозвітували перед ним про свою діяльність.

До складу російського управління увійшли кілька слідчих відділів, які розташовані в окупованому Донбасі й інших регіонах України.

У Росії уточнюють, що Слідчий комітет набирає молодь на окупованих територіях для вступу в освітні установи СК РФ.

"Доповідається про вступ юних мешканців Донбасу та дітей військовослужбовців в освітні установи СК Росії", — уточнюється в повідомленні.

Також стало відомо, що в "ДНР" і "ЛНР" завершено "розслідування" 44 кримінальних справ, які бойовики завели проти українських громадян. Також СК відрапортував про "виявлення восьми українських націоналістів" упродовж одного тижня. Доля людей невідома.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Донецьку спалахнула будівля залізничного вокзалу. Бойовики заявляють, що пожежа почалася після обстрілу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили два села в Донецькій і Харківській областях. Українським військовим вдалося вибити ворога з Мазанівки та Дмитрівки. Проте ЗСУ відійшли з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.