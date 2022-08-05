"Это не случайность": сын Вадатурского уверен, что дом родителей обстреляли умышленно (видео)
По словам Андрея Вадатурского, его отец, являвшийся владельцем агрокомпании "Нибулон", не стал уезжать из Николаева, чтобы быть примером для остальных людей.
Сын основателя и собственника крупнейшей в Украине агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского Андрей считает, что обстрел дома его родителей не был случайностью. Об этом он заявил в комментарии изданию Vesti.ua.
"У меня есть все подозрения считать, что это было неслучайно. Не хочу объяснять сейчас все детали, но я не верю, что это действительно случайность", – заявил предприниматель.
Андрей Вадатурский также рассказал, что отец специально не уезжал из Николаева, несмотря на опасность ситуации, надеясь стать примером для других людей.
"Конечно, все осознавали риски. Я убеждал их [родителей] переехать в более безопасное место, но отец был, как всегда, непоколебим в своих решениях. Он говорил, что является примером для остальных, и если уедет он, то уедут и другие, тогда компания просто не сможет работать. Это было их решение", – рассказал мужчина.
Церемония прощания с Алексеем и Раисой Вадатурскими прошла сегодня, 5 августа, во Владимирском кафедральном соборе Киева. Они погибли 31 июля в своем доме в Николаеве в результате обстрела ВС РФ. Многие украинские официальные лица высказались о том, что россияне осознанно пошли на убийство предпринимателя.
Также Фокус в своей статье рассказывал, кому достанется компания "Нибулон" после смерти Алексея Вадатурского. Сейчас стоимость компании может составлять около 30% от довоенного уровня.